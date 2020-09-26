Убитую сожителем матери 9-летнюю девочку похоронили в Нижегородской области

https://static.news.ru/photo/cf07625c-0005-11eb-9303-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Неклюдово (Нижегородская область) 26 сентября 2020 года похоронили девятилетнюю девочку. По версии следователей, ребёнок стал жертвой экс-сожителя её матери Павла Суркова. Проститься с покойной пришли несколько сотен человек.

Скорбящие не сдерживали слёзы и несли к месту погребения цветы, передаёт портал NN.ru. Девочка пропала 24 сентября. По версии оперативников, она вышла из школьного автобуса, после чего её больше никто не видел. Поисками занимались полицейские и волонтёры. В итоге тело школьницы со следами насильственной смерти было найдено на пустыре.

Главным подозреваемым по делу стал 34-летний Павел Сурков. Мужчина состоял в отношениях с матерью погибшей. После того как женщина выгнала его, он начал угрожать ей. Сурков писал бывшей возлюбленной, что та будет плакать у могилы ребёнка. Мать девочки записала разговор, однако не придала ему значения. Известно, что до этого подозреваемый уже трижды оказывался в тюрьме. Его судили за разбой с применением насилия и грабежи. Сейчас он находится под стражей, его допрашивают следователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Павла Суркова, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Нижегородской области, арестовали на два месяца. Фигуранта заключили под стражу до 24 ноября 2020 года.