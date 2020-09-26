Убитую сожителем матери 9-летнюю девочку похоронили в Нижегородской области

Жители Неклюдово (Нижегородская область) 26 сентября 2020 года похоронили девятилетнюю девочку. По версии следователей, ребёнок стал жертвой экс-сожителя её матери Павла Суркова. Проститься с покойной пришли несколько сотен человек.
Скорбящие не сдерживали слёзы и несли к месту погребения цветы,
Главным подозреваемым по делу стал 34-летний Павел Сурков. Мужчина состоял в отношениях с матерью погибшей. После того как женщина выгнала его, он начал угрожать ей. Сурков писал бывшей возлюбленной, что та будет плакать у могилы ребёнка. Мать девочки записала разговор, однако не придала ему значения. Известно, что до этого подозреваемый уже трижды оказывался в тюрьме. Его судили за разбой с применением насилия и грабежи. Сейчас он находится под стражей, его допрашивают следователи.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Павла Суркова, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Нижегородской области, арестовали на два месяца. Фигуранта заключили под стражу до 24 ноября 2020 года.
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