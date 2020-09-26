Суд арестовал вероятного убийцу ребёнка в Нижегородской области

https://static.news.ru/photo/8d1fd0b2-ffde-11ea-ad06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Павла Суркова, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Нижегородской области, арестовали на два месяца. Фигуранта заключили под стражу до 24 ноября 2020 года.

Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Суркова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 24 ноября 2020 года, — передаёт РИА Новости.

Следственные органы настаивали на заключении под стражу, акцентируя внимание на том, что до этого Суркова неоднократно привлекали к уголовной ответственности за преступления разной степени тяжести. Стороны защиты и сам гражданин не возражали.

Девочка пропала 24 сентября. По версии оперативников, она вышла из школьного автобуса, после чего её больше никто не видел. Поисками занимались полицейские и волонтёры. В итоге тело школьницы со следами насильственной смерти было найдено на пустыре. Главным подозреваемым по делу стал 34-летний Павел Сурков. Мужчина состоял в отношениях с матерью погибшей. После того как женщина выгнала его, он начал угрожать ей. Сурков писал бывшей возлюбленной, что та будет плакать у могилы ребёнка. Мать девочки записала разговор, однако не придала ему значения.

Ранее следователи в Пермском крае предъявили обвинение подростку в убийстве 10-летней девочки. Как установило следствие, вечером 23 августа 16-летний житель Чусовского района области, будучи в состоянии алкогольного опьянения, встретил знакомую девочку 2009 года рождения возле её дома. Затем они пришли к травяным зарослям на окраине населённого пункта, где подросток несколько раз ударил свою спутницу по голове. От полученных травм ребёнок скончался, писал NEWS.ru.