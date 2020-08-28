16-летнего подростка обвинили в убийстве девочки в Пермском крае

https://static.news.ru/photo/4d31c3ea-ead3-11ea-9df4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи в Пермском крае предъявили обвинение подростку в убийстве 10-летней девочки.

Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. Как установило следствие, вечером 23 августа 16-летний житель Чусовского района области, будучи в состоянии алкогольного опьянения, встретил знакомую девочку 2009 года рождения возле её дома. Затем они пришли к травяным зарослям на окраине населённого пункта, где подросток несколько раз ударил свою спутницу по голове. От полученных травм ребёнок скончался.

Обвинение предъявлено по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Мотивы преступления до сих пор выясняются. Суд арестовал обвиняемого на два месяца, свою вину подросток полностью признал. Ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

В Следственный комитет заявление о пропаже девочки поступило только вечером 27 августа. В поисках ребёнка участвовали сотрудники полиции и волонтёры. Как передавал NEWS.ru, 28 августа девочку нашли мёртвой с признаками насилия в зарослях травы в 100–150 метрах от её дома.