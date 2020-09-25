«Будешь плакать у могилы»: подозреваемый в убийстве девочки угрожал матери

https://static.news.ru/photo/4f01f6cc-ff5a-11ea-a019-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Нижегородской области подозреваемый в убийстве девятилетней девочки Павел Сурков угрожал матери ребёнка после расставания.

Девочка пропала 24 сентября. Она вышла из школьного автобуса, после чего её больше никто не видел. Поисками занимались полицейские и волонтёры. В итоге тело школьницы со следами насильственной смерти было найдено на пустыре.

Главным подозреваемым по делу стал 34-летний Павел Сурков. Мужчина состоял в отношениях с матерью погибшей. После того как женщина выгнала его, он начал угрожать ей. Сурков писал бывшей возлюбленной, что та будет плакать у могилы ребёнка. Мать девочки записала разговор, однако не придала ему значения.

Она жила с тюремщиком. Он только вышел из тюрьмы. Говорил, что отомстит ей за то, что жить с ним не стала. Она с ним жила-то всего два месяца, — цитирует StarHit соседей.

По мнению оперативников, подозреваемый встретил девочку, когда она вышла из школьного автобуса, после чего уговорил пойти с ним. Оказавшись в безлюдном месте, Сурков накинулся на школьницу и задушил.

Мужчина может быть виновным ещё в одном убийстве. На днях в городе нашли тело женщины. По сообщениям соседей, накануне смерти жертва выпивала вместе с Сурковым, после чего они поссорились.

Известно, что до этого подозреваемый уже трижды оказывался в тюрьме. Его судили за разбой с применением насилия и грабежи. Сейчас он находится под стражей, его допрашивают следователи.

Ранее следователи в Пермском крае предъявили обвинение подростку в убийстве 10-летней девочки. Как установило следствие, вечером 23 августа 16-летний житель Чусовского района области, будучи в состоянии алкогольного опьянения, встретил знакомую девочку 2009 года рождения возле её дома. Затем они пришли к травяным зарослям на окраине населённого пункта, где подросток несколько раз ударил свою спутницу по голове. От полученных травм ребёнок скончался, писал NEWS.ru.