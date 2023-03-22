Убийца тренера читинского «Локомотива» съел кусок его тела

Фото: ОГБ ФК «Чита»/youtube

Виктор Егоров

Убийца футболиста и тренера читинского «Локомотива» Виктора Егорова съел кусок его тела, после того как зарубил его топором, пишет «МК в Чите» со ссылкой на Telegram-канал Babr Mash. Информацию также подтвердил источник издания в правоохранительных органах.

Егоров находился в гостях у знакомого в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Пеленг», в ходе которого пошутил, что «отведал бы плоти самого хозяина дома». Издание пишет, что эта фраза якобы всплыла в памяти напавшего на тренера мужчины и поэтому он отрезал от его тела кусок, а затем пожарил его и съел. После этого он позвонил в полицию.

Управление СК России по Забайкальскому краю ранее сообщило, что Виктор Егоров был убит в Чите. 20 марта во время застолья между ним и его знакомым возник конфликт, в ходе которого 35-летний оппонент несколько раз ударил тренера топором. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Злоумышленник задержан и во всем сознался.

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