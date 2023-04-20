У вылетающего из Пулково самолета потекло топливо из бака Самолет CRJ-200 с дырявым баком едва не вылетел из Пулково

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У пассажирского самолета CRJ-200, который должен был вылететь из петербургского аэропорта Пулково в Нарьян-Мар, потекло топливо из бака, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина». Течь заметили буквально за считаные секунды до взлета. Пассажиров вернули в терминал, экстренные службы пытаются залатать дыру.

По данным «Авиаторщины», инцидент произошел 20 апреля в 07:20 в Пулково. Самолет Bombardier CRJ-100ER авиакомпании Rusline, на борту которого находились 18 пассажиров и трое членов экипажа, готовился к взлету. Его остановили прямо на взлетно-посадочной полосе после того, как диспетчеры заметили течь. Борт был отправлен на стоянку. На место прибыли аварийно-спасательная команда, пожарная и скорая.

Накануне сообщалось, что самолет авиакомпании Austrian Airlines, вылетевший в рейс из Вены в Нью-Йорк, был вынужден вернуться в аэропорт отправления. По данным СМИ, причиной возвращения самолета стала неисправность пяти из восьми туалетов на борту. В результате при пролете над Амстердамом экипаж принял решение вернуться в Вену.

Как уточнили в авиакомпании, ремонт туалетов в Нью-Йорке был невозможен. Также был отменен обратный рейс в австрийскую столицу.