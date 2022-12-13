У всей школы в Бурятии возьмут ДНК для поимки вандалов

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Следователи в Улан-Удэ намерены взять ДНК у целой школы, чтобы поймать вандалов, осквернивших памятник в сквере Пограничников с фотографиями героев Великой Отечественной войны, пишет Telegram-канал «Весь Улан-Удэ. Бурятия». Правонарушение было совершено примерно месяц назад. В итоге единственной зацепкой при поиске неизвестных, закрасивших снимки ветеранов, оказался фломастер. Расследование возбужденного уголовного дела привело в соседнюю школу.

Неизвестными был осквернен символ Воинской славы России и Защитников Отечества. Фломастер, найденный на месте совершения правонарушения, оказался таким же, как в наборах учеников одной из соседних школ.

В учебное заведение поступило письмо от Следственного отдела Железнодорожного района города. Послание содержало просьбу родителей разрешить взять ДНК у учеников. Найденные на месте преступления следы принадлежат мужскому генотипу. Поэтому речь идет только о мальчиках.

Канал добавляет, что родители с неохотой принимают просьбу следователей. Большинство взрослых отвечают отказом.

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