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В Бурятии у браконьеров изъяли рыбу более чем на 12 млн рублей

15:08, 19 ноября 2021
В Бурятии у браконьеров изъяли рыбу более чем на 12 млн рублей Фото: Petr Sanziev/Russian Look/Global Look Press
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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Бурятии более 40 браконьеров. У них изъяли незаконно пойманную промысловую рыбу более чем на 12 млн рублей. Операцию провели представители Росгвардии, МВД, УФСБ и Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства в рамках оперативно-профилактической операции «Путина-2022», сообщает «МК в Бурятии».

У задержанных изъяли более 1600 хвостов нерестового омуля весом 714 килограммов, рыболовные снасти, 17 лодок, сети длиной более 800 метров. Была пресечена незаконная торговля рыбой в Улан-Удэ и прилегающих к Байкалу населённых пунктах.

В ходе операции специалисты использовали два скоростных катера Росгвардии с тепловизорами и приборами ночного видения. По фактам браконьерства следствие возбудило уголовные и административные дела за незаконную добычу водных биологических ресурсов.

Ранее ФСБ изъяла у браконьеров почти 200 кг чёрной икры на 41 млн рублей в Хабаровске. По предварительным данным, ущерб водным биологическим ресурсам превышает 41 млн рублей. В настоящее время проводится доследственная проверка. Задержанным могут предъявить обвинение по статье 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов».

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