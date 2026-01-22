У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,4 вблизи Камчатки, сообщает региональный филиал «Единой геофизической службы» РАН. Подземные толчки произошли в 143 км от Петропавловска-Камчатского.

Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 143 км. Глубина: 59,4 км. Магнитуда: 6,4 км, — сказано в сообщении.

Меньше недели назад у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр сейсмособытия находился в Тихом океане.

