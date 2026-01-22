Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 17:19

У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение

Около Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,4

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,4 вблизи Камчатки, сообщает региональный филиал «Единой геофизической службы» РАН. Подземные толчки произошли в 143 км от Петропавловска-Камчатского.

Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 143 км. Глубина: 59,4 км. Магнитуда: 6,4 км, — сказано в сообщении.

Меньше недели назад у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр сейсмособытия находился в Тихом океане.

Ранее были опубликованы кадры, на которых запечатлены последствия циклона, смывающего все на своем пути на юге Италии. Департамент защиты граждан страны на этом фоне объявил «красный» уровень тревоги из-за мощного шторма «Гарри».Режим повышенной опасности действует в районах Сицилии, Сардинии и Калабрии.

До этого главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России Алексей Безюков рассказал, что сотрудники имеют право не выходить на работу во время погодных катаклизмов, предварительно уведомив об этом работодателя. По его словам, речь идет о снежных бурях, пожарах, наводнениях и землетрясениях.

