Тысячи автомобилистов застряли на ночь в снежной пробке: как это было Водители фур и пассажиры легковых машин с детьми оказались запертыми в гигантском заторе на трассе М-4 «Дон»

Фото: Главное управление МЧС России по Ростовской области

Вечером 30 марта 2023 года на трассе М-4 «Дон» образовалась крупная пробка. Длина снежного затора под Ростовом, по разным оценкам, составила от 50 до 100 километров. На шоссе произошло несколько ДТП. Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что непогода оставила без света почти 35 тысяч жителей в восьми районах и трех городах в центральности части региона.

Что парализовало движение на трассе М-4 «Дон»

Голубев добавил, что причинами коллапса на М-4 «Дон» стали сильный ветер и мокрый снег. Последствия непогоды ощутили на себе не только тысячи автомобилистов, застрявших в гигантском дорожном заторе на всю ночь, но и местные жители.

Губернатор подчеркнул, что неблагоприятные погодные условия сложились сразу в нескольких районах области.

«В связи со сложившейся ситуацией решил ввести режим ЧС в городе Шахты, Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах», — объявил Голубев.

По его словам, в 18:21 мск 30 марта энергетические службы уже начали работать в режиме повышенной готовности, последствия стихии ликвидировали 343 бригады специалистов: 1244 человека и 640 единиц техники.

«Энергетики переведены в режим повышенной готовности. По всей области к оперативно-восстановительным работам привлечены 343 бригады, это 1244 человека и 640 единиц техники. Аварийно-восстановительные работы будут выполнятся в круглосуточном режиме», — написал в своем Telegram-канале Голубев.

По его словам, пункты обогрева развернули на 925-м, 960-м, 969-м километрах М-4 «Дон», на 362-м километре А-260, а также на Белокалитвинском направлении: в населенных пунктах Краснодонецкая, Синегорский, Богураев, Красногорка.

Как водители и пассажиры с детьми выживали в снежной пробке

Пассажирка Volkswagen Polo Кристина, ехавшая из деревни в Ростов-на-Дону вместе с двумя детьми и мужем, рассказала NEWS.ru, что находится с семьей в пробке свыше 17 часов (разговор состоялся около 9 часов утра 31 марта). Женщина добавила, что на трассе плохо работает связь, а воды и еды почти нет.

«Стоим в пробке уже с 16:15. Двое маленьких детей. Снежный ураган с дождем. Стоим в Каменском районе. Бензин пока есть, но боимся, что мы тут надолго. Связь плохая, еды почти нет. Телефон в машине заряжаем. Машину греем и глушим, чтоб бензин не тратить», — отметила Кристина.

По ее словам, она обратилась в МЧС, где заявку приняли, но помощь на тот момент до сих пор не подоспела. Водителям и пассажирам легковых автомобилей помогали дальнобойщики — делились едой и чаем с кофе.

«Водители фур предлагают чай, кофе. А легковые, кто рядом, сами на нуле с бензином. Муж водитель, но его сейчас рядом нет, он помогает другим водителям толкать машины, потому что нас замело, сугробы до колена. <...> Я за свои 30 лет такого ни разу не видела, и, если честно, очень страшно. Переживаю за детей, самой маленькой три годика», — подчеркнула Кристина.

Водитель фургона Fiat Ducato Виктор заявил в беседе с NEWS.ru, что «на трассе творится полнейший беспредел». «Автовладельцы вынуждены преодолевать расстояние в 700 метров, чтобы дойти до заправки», — рассказывал шофер около 23:00 30 марта.

«Беспредел полнейший на дороге. Большое скопление машин, у многих заканчивается топливо. За 700 метров ходят на заправку. Левая сторона вся свободна. Ни одной машины с „РостовАвтоДора“ не было. В одном направлении в сторону Москвы полностью забитые ряды, а левый ряд до самого Ростова свободный, хоть катайся на санках», — добавил Виктор.

Где ночевали автовладельцы и их семьи

Утром 31 марта Кристина рассказала NEWS.ru, что за прошедшую ночь «удалось продвинуться на 400 метров и заехать на заправку, где семье пришлось переночевать». Она уточнила, что спать пришлось не в помещении, а в машине, так как в торговой точке слишком мало места.

«Мы стоим на заправке, двинулись на 400 метров. Еда и бензин есть. Дорожных служб нет, МЧС нет. Выбираемся сами. Спали в машине, на заправке нет места, она очень маленькая. Никто бесплатно не кормил и не поил. Даже чай 120 рублей стоит. В туалет пускали, и на этом спасибо. Все друг друга поддерживают. Кто чем может помогает. Делятся едой, водой», — добавила Кристина.

Она подчеркнула, что дети пока переживают ЧП нормально, «с шести утра на бодряке».

«Настроение нормальное. Дети с шести утра на бодряке. На заправках еда очень дорогая, денег уже почти нет. В новостях пишут, что развозят еду, бензин. Но мы на такую щедрость не попали», — подытожила женщина.

В пробку попали и болельщики баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань». В официальном Telegram-канале команды опубликовано видео, где один из фанатов рассказал о ситуации на трассе.

«Но для наших фанов не существует преград — их любовь к команде настолько сильна, что никакие катаклизмы им нипочём! Ребята, держитесь!» — говорится в сообщении Telegram-канала «Локо».

По информации Telegram-канала Baza, утром 31 марта спасателям удалось эвакуировать застрявшую в пробке беременную девушку, изначально медики не могли добраться до ее автомобиля из-за снегопада.

«Девушка обратилась в скорую рано утром [31 марта], но из-за сугробов машины скорой просто не могли к ней подъехать. Сейчас дорогу немного расчистили — девушку доставили в больницу города Зверева», — передает Baza.

Как власти борются с длинной пробкой и последствиями непогоды

Утром 31 марта Голубев сообщил с своем Telegram-канале, что по состоянию на 8 утра на трассе М-4 «Дон» затор удалось сократить до 30 км, развернуто восемь мобильных точек обогрева и питания, а также 17 пунктов временного размещения, куда доставили 187 человек (58 детей).

«Развернуто восемь мобильных пунктов обогрева и питания, 17 пунктов временного размещения, в ПВР размещено 187 человек, из них 58 детей. Эвакуировано 57 человек. Спасателями произведено четыре технологических разрыва в осевом барьерном ограждении. Организовано восемь маршрутов доставки продуктов», — отметил глава Ростовской области.

По его словам, «к ликвидации последствий разгула стихии» привлечено 232 человека и 150 единиц техники, водителям роздано 1,3 тысячи литров бензина и 1,7 тысячи литров дизельного топлива.

По информации ГУ МЧС РФ по Ростовской области, около 11 утра 31 марта на М-4 «Дон» началось движение автомобилей в обе стороны.

Фото: Главное управление МЧС России по Ростовской области Расчистка трассы М-4 «Дон», где введен режим ЧС из-за снегопада. 30 марта на Ростовскую область обрушился снегопад, на федеральной автодороге М-4 «Дон» из-за непогоды образовались многокилометровые заторы Фото: Главное управление МЧС России по Ростовской области Расчистка трассы М-4 «Дон», где введен режим ЧС из-за снегопада. 30 марта на Ростовскую область обрушился снегопад, на федеральной автодороге М-4 «Дон» из-за непогоды образовались многокилометровые заторы Фото: Главное управление МЧС России по Ростовской области Расчистка трассы М-4 «Дон», где введен режим ЧС из-за снегопада. 30 марта на Ростовскую область обрушился снегопад, на федеральной автодороге М-4 «Дон» из-за непогоды образовались многокилометровые заторы Фото: Главное управление МЧС России по Ростовской области Расчистка трассы М-4 «Дон», где введен режим ЧС из-за снегопада. 30 марта на Ростовскую область обрушился снегопад, на федеральной автодороге М-4 «Дон» из-за непогоды образовались многокилометровые заторы Фото: Главное управление МЧС России по Ростовской области Расчистка трассы М-4 «Дон», где введен режим ЧС из-за снегопада. 30 марта на Ростовскую область обрушился снегопад, на федеральной автодороге М-4 «Дон» из-за непогоды образовались многокилометровые заторы Фото: Главное управление МЧС России по Ростовской области Расчистка трассы М-4 «Дон», где введен режим ЧС из-за снегопада. 30 марта на Ростовскую область обрушился снегопад, на федеральной автодороге М-4 «Дон» из-за непогоды образовались многокилометровые заторы Фото: Главное управление МЧС России по Ростовской области Расчистка трассы М-4 «Дон», где введен режим ЧС из-за снегопада. 30 марта на Ростовскую область обрушился снегопад, на федеральной автодороге М-4 «Дон» из-за непогоды образовались многокилометровые заторы Фото: Главное управление МЧС России по Ростовской области Расчистка трассы М-4 «Дон», где введен режим ЧС из-за снегопада. 30 марта на Ростовскую область обрушился снегопад, на федеральной автодороге М-4 «Дон» из-за непогоды образовались многокилометровые заторы Фото: Главное управление МЧС России по Ростовской области Расчистка трассы М-4 «Дон», где введен режим ЧС из-за снегопада. 30 марта на Ростовскую область обрушился снегопад, на федеральной автодороге М-4 «Дон» из-за непогоды образовались многокилометровые заторы Фото: Главное управление МЧС России по Ростовской области Расчистка трассы М-4 «Дон», где введен режим ЧС из-за снегопада. 30 марта на Ростовскую область обрушился снегопад, на федеральной автодороге М-4 «Дон» из-за непогоды образовались многокилометровые заторы Фото: Главное управление МЧС России по Ростовской области Расчистка трассы М-4 «Дон», где введен режим ЧС из-за снегопада. 30 марта на Ростовскую область обрушился снегопад, на федеральной автодороге М-4 «Дон» из-за непогоды образовались многокилометровые заторы Фото: Главное управление МЧС России по Ростовской области Расчистка трассы М-4 «Дон», где введен режим ЧС из-за снегопада. 30 марта на Ростовскую область обрушился снегопад, на федеральной автодороге М-4 «Дон» из-за непогоды образовались многокилометровые заторы Фото: Дмитрий Новиков/NEWS.ru Ситуация на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области после снегопада Фото: Дмитрий Новиков/NEWS.ru Ситуация на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области после снегопада Фото: Дмитрий Новиков/NEWS.ru Ситуация на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области после снегопада Фото: Дмитрий Новиков/NEWS.ru Ситуация на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области после снегопада Фото: Дмитрий Новиков/NEWS.ru Ситуация на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области после снегопада Фото: Дмитрий Новиков/NEWS.ru Ситуация на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области после снегопада Фото: Дмитрий Новиков/NEWS.ru Ситуация на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области после снегопада Фото: Дмитрий Новиков/NEWS.ru Ситуация на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области после снегопада Фото: Главное управление МЧС России по Ростовской области Расчистка 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Когда кончится снегопад в Ростовской области

Мокрый снег на севере Ростовской области будет идти до вечера 31 марта, ночью он перейдет в дождь, передает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального Гидрометцентра. Снегопад, начавшийся накануне, продолжает идти в северной части региона, где температура воздуха составляет от −1 до +1 градуса. Осадки должны прекратиться 1 апреля.