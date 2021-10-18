Тульская и Саратовская области вводят QR-коды для входа в театры и музеи

Тульская и Саратовская области вводят коронавирусные ограничения из-за роста заболеваемости населения. В частности, это QR-коды для посещения ряда мест, сообщают правительства регионов.

Тульская область с 22 октября вводит QR-коды для посещения музеев, театров, спортивных мероприятий, а также получения услуг в госучреждениях. Ограничивается работа заведений общепита с 07:00 до 24:00 за исключением самовывоза. Вводится запрет на проведение банкетов численностью свыше 10 человек, запрет на посещение торговых центров детьми без родителей. Запрещается вывоз организованных групп детей за пределы региона.

В Саратовской области QR-коды вводятся с 25 октября. Пока перечень мест, где будет применяться эта система, устанавливается. Это будет касаться театров, музеев, спортивных мероприятий. Власти надеются, что таким образом удастся избежать закрытия учреждений. В регионе с начала пандемии подтверждено 95 176 случаев заражения коронавирусом, в том числе рекордные 408 за последние сутки, скончались 3503 пациента с COVID-19, выздоровели 85 332.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге посещение ресторанов, других общественных мест и мероприятий станет возможно только при предъявлении QR-кода, подтверждающего наличие антител к коронавирусу или недавно сданный ПЦР-тест. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.