Телята погибли от ударов ВСУ по курскому селу Старовойт: ВСУ обстреляли село Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области

Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

Войска Украины обстреляли село Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. Губернатор уточнил, что среди жителей пограничного села никто не пострадал, однако повреждения от ударов ВСУ получили два коровника.

ВСУ сегодня обстреляли с территории Украины пограничное село в Суджанском районе Николаево-Дарьино. Среди жителей пострадавших нет, но в результате обстрела повреждения получили два коровника. Трое телят, к сожалению, погибли, — рассказал губернатор Курской области.

24 марта под огонь ВСУ попало курское село Гордеевка Кореневского района. Старовойт сообщал, что обошлось без пострадавших и повреждений, но из-за обстрела в населенном пункте было нарушено электроснабжение. Аналогичная ситуация сложилась в селе Плехово Суджанского района, которое было обстреляно украинскими войсками ранее в тот же день, где также были повреждены два домовладения.

По данным Telegram-канала SHOT, 24 марта в Курской области перехватили беспилотник с боеприпасом, летевший в сторону позиций российских пограничников, который был сбит и уничтожен. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию.