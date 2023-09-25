Три мирных жителя ранены при повторном обстреле Токмака со стороны ВСУ

Фото: t.me/gubernator_46

ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области, есть трое пострадавших среди гражданских, сообщает региональный Минздрав в Telegram-канале. Двух раненых со средней степенью тяжести переводят в Мелитопольскую областную больницу.

Сегодня в Токмаке в результате повторного обстрела ВСУ трое местных жителей получили множественные оскольчатые ранения. Им оказана медицинская помощь, — уведомил Минздрав.

В свою очередь, Telegtam-канал «Главное в Токмаке» пишет, что обстрел произошел в 13:25 мск. Ракета взорвалась на дорожном перекрестке Воровского — Запорожье — Бердянск.

Токмак находится под украинским прицелом не первый день. Накануне ВСУ обстреляли город ракетами, одна из которых попала в крышу пятиэтажного жилого дома на улице Гоголя. В результате атаки один человек погиб и не менее 11 ранены, среди них трое детей. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опроверг информацию о прорыве ВСУ обороны ВС РФ на Запорожской линии фронта. По словам Рогова, все атаки противника на Ореховском направлении на линии Орехово — Вербовое заканчиваются для него разгромом и большими потерями.