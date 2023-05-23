Три человека погибли при взрыве на заводе под Петербургом Три человека погибли в результате взрыва во время сварочных работ в Ленобласти

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В Ленинградской области в результате взрыва на предприятии при проведении сварочных работ погибли три человека, сообщили «360» в администрации Всеволожского муниципального района. Причиной стало нарушение правил пожарной безопасности, заявили местные власти.

В 14:28 поступила информация, что в Заневском поселении <...> произошел взрыв. <...> Три человека погибли, двух госпитализировали. На месте происшествия работают экстренные службы, — рассказали в районной администрации.

По данным властей, на предприятии ООО «Дидал СК» взорвался вакуумный отсек понтонного ящика. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил эту информацию в своем Telegram-канале. Глава региона сообщил, что что из-за нарушений технологии производства произошел разрыв конструкций морского понтона, в результате три человека погибли на месте, еще двое были госпитализированы во Всеволожскую больницу, им оказывают медицинскую помощь.

Ранее в Подмосковье двое рабочих скончались из-за отравления угарным газом в канализационном колодце. Трагедия произошла в Мытищах во время работ по замене насоса подземной парковки. Прокуратура начала проверку на предмет соблюдения требований безопасности и охраны труда.