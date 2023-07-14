Третье за два дня тело туриста нашли в море в Анапе

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Анапе из моря достали тело утонувшего туриста. Это уже третий случай обнаружения тел отдыхающих за последние два дня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что недавно в городе-курорте бушевал шторм.

В среду, 12 июля, стало известно о гибели в Черном море на побережье Анапы мужчины и женщины возрастом 50-60 лет. По словам собеседника агентства, материалы по данному делу переданы в следственный комитет.

Сегодня снова обнаружили тело туриста в море, — рассказал источник.

Кроме того, о гибели туриста в море на побережье Анапы сообщалось 9 июля.

В мэрии города уточнили, что 13 июля на пляжах Анапы был снят действовавший ранее запрет на купание в связи со штормом. При этом на курорте был введен режим повышенной готовности из-за непогоды, городские и коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы.

Власти Анапы ввели запрет на купание в Черном море 8 июля. Причиной этого решения послужили шторм и сильное донное течение.

Ранее власти Анапы сообщили, что большое количество людей скапливается только в центральных зонах отдыха. В Сети распространились видеозаписи, на которых показаны забитые туристами пляжи города.