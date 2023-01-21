Требовавший встречи с Бузовой лжеминер вновь попал под стражу после лечения Приговоренный к принудительному лечению за захват заложников в Москве сообщил о минировании ТЦ в Нижневартовске

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О минировании трех торговых центров в Нижневартовске 19 января сообщил мужчина, который весной 2020 года захватил заложников в офисе Альфа-банка в Москве и требовал встречи с певицей Ольгой Бузовой, передает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В 2020 году мужчина был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение. В марте 2022 года он закончил лечение и уехал в Нижневартовск. Теперь он снова задержан.

Лжеминер, задержанный в Нижневартовске, — это захватчик заложников в офисе Альфа-банка в Москве весной 2020 года. Ранее по суду он был признан невменяемым и отправлен на лечение в психоневрологический диспансер, — сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что мужчину зовут Алексей Барышников, ему 36 лет.

Инцидент с удержанием заложников в московском банке произошел 23 мая 2020 года. Очевидцы отмечали, что мужчина захватчик находился в неадекватном состоянии. Захватчик периодически ходил из угла в угол и пил вино. Заложнику даже удалось поговорить с ним.

Ранее в Сети опубликовали запись, на которой неадекватная жительница Саратова сначала оплевала в магазине девочку, ввязалась в драку с ее матерью, а на выходе из супермаркета толкнула в спину случайную покупательницу. МВД начали проверку по этому факту.