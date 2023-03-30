Под Хабаровском тигр отгрыз мужчине руку

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Амурский тигр

Амурский тигр напал на жителя Хабаровского края, сообщают «Известия» со ссылкой на источник. После случившегося мужчину доставили в больницу с серьезными травмами руки. Ранения оказались настолько глубокими, что врачи приняли решение об ампутации конечности.

По данным издания, животное практически разорвало руку мужчины. За его жизнь боролись медики краевой больницы №1 имени Сергеева.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

В конце февраля врачи ампутировали руку 19-летнему жителю Хабаровского края, пострадавшему от нападения амурского тигра. Тигр пробрался через окно в зимовье, где находились трое охотников, и набросился на одного из них. Пострадавший находился в реанимации в Троицкой ЦРБ, после чего его спецбортом перенаправили в ККБ № 1 в Хабаровске.

13 февраля в Хабаровском крае нашли останки охотника с Сахалина, который, предположительно, скончался от нападения тигра. На месте обнаружения тела были найдены следы дикого животного.