19-летний россиянин лишился руки после нападения тигра Жителю Хабаровского края ампутировали руку после нападения тигра

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Врачи ампутировали руку 19-летнему жителю Хабаровского края, пострадавшему от нападения амурского тигра, сообщил РИА Новости источник в Минздраве региона. Тигр пробрался через окно в зимовье, где находились трое охотников, и набросился на одного из них. По словам собеседника агентства, пострадавший находился в реанимации в Троицкой ЦРБ, после чего его спецбортом перенаправили в ККБ № 1 в Хабаровске.

Пострадавшему проведена ампутация левой руки, подтвердилась инородная инфекция в организме. На фоне проводимого лечения состояние пострадавшего стабилизировалось, пациент по-прежнему находится в реанимации, однако врачи отмечают положительную динамику, пациенту продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь, — поделились в краевом Минздраве.

Речь идет об инциденте, который произошел 12 февраля в одном из глухих поселений в Хабаровском крае. Голодный и исхудавший тигр разбил окно охотничьей сторожки в лесу, залез в него и напал на людей. Одного из них дикий зверь покусал, а после разорвал мужчине спину. Самого тигра застрелили при нападении.

Пострадавшего мужчину удалось эвакуировать из тайги лишь спустя два дня после ранения, он потерял много крови.