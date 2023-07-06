Тепловоз и вагон с бензином сошли с рельсов под Новосибирском

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В Новосибирской области сошли с железнодорожных путей тепловоз и цистерна с бензином, сообщила в Telegram пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. По данным ведомства, в результате аварии подвижной состав не опрокинулся. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Сегодня около 06:00 (02:00 мск) при проведении маневровых работ на станции Сокур Западно-Сибирской железной дороги произошел сход тепловоза и одного вагона c бензином без опрокидывания. В результате транспортного события опасных последствий не наступило, задержек в движении поездов не допущено, — говорится в сообщении прокуратуры.

По факту произошедшего региональная прокуратура проводит проверку.

Ранее на юге Москвы на станции Бирюлево-Товарная сошли с рельсов шесть вагонов грузового поезда, перевозившего цемент. Три вагона опрокинулись. По информации СМИ, в составе был 31 вагон. В аварии никто не пострадал. Движение поездов «Аэроэкспресс» было временно приостановлено в направлении аэропорта Домодедово.