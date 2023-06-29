Грузовой состав сошел с рельсов на юге Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На юге Москвы на станции Бирюлево-товарная сошли с рельсов шесть вагонов грузового поезда, перевозившего цемент. По предварительным данным, три вагона опрокинулись. По информации Telegram-канала «112», в составе был 31 вагон. В аварии никто не пострадал. Движение поездов «Аэроэкспресс» приостановлено в направлении аэропорта Домодедово.

ЧП произошло на Павелецком направлении у станции Бирюлево-Товарная. Пассажиров предупреждают о сбое в отправке поездов из Москвы в Домодедово и обратно. Отменены все «Аэроэкспрессы» в этом направлении.

Из-за схода грузовых вагонов пассажиры «Аэроэкспресса» были вынуждены идти пешком вдоль ж/д путей.

Аварийные бригады уже работают над устранением последствий ЧП. Канал также сообщает о повреждении участка железнодорожного полотна для движения грузовых поездов.

Вечером 2 июня на востоке Индии пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом (по другой версии — с другим пассажирским поездом) и частично сошел с рельсов. Эксперт по транспорту Яков Гуревич предположил, что причиной катастрофы стала неисправная автоматика. По его словам, в стране много проблем в диспетчерской сфере, а также с качеством рельсов.

По данным индийских властей, при столкновении поездов погибло не менее 294 человек. Еще более тысячи человек пострадали.