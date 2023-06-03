Названы возможные причины железнодорожной катастрофы в Индии Эксперт Гуревич предположил, что причиной ж/д катастрофы в Индии стала неисправная автоматика

Фото: PIYAL ADHIKARY/EPA/TASS

Почти 300 человек погибли и 900 пострадали в результате столкновения трех поездов в Индии

Причиной железнодорожной катастрофы в Индии, которая унесла жизни почти 300 человек, стала неисправная автоматика, предположил в разговоре с NEWS.ru эксперт по транспорту Яков Гуревич. По его словам, в стране много проблем в диспетчерской сфере, а также с качеством рельсов.

Думаю, что в Индии проблем с качеством железнодорожного хозяйства море. И рельсы плохие, и автоматика плохая, и диспетчеризация плохая. Возможно, все вместе и сработало. В Индии же регулярно происходят такие крупные катастрофы. Скорее, автоматика [стала причиной], — сказал Гуревич.

Как объяснил эксперт, обычно переключением стрелок занимается автоматика, однако сказать, что именно произошло, сложно. Кроме того, экспрессы должны ходить по серьезным магистральным линиям, которые, как правило, оснащены лучше и поддерживаются в приемлемом состоянии, отметил Гуревич.

Но для Индии крупные железнодорожные аварии — традиционно. Пассажиров очень много, их нужно возить, хозяйство не справляется. Всё там не в идеальном состоянии. При составлении расписания это крайне маловероятно, оно же, наверно, регулярное, если два экспресса идут, то график на год вперед установлен, в такую версию трудно поверить, — заявил эксперт.

Гуревич также предположил, что мог возникнуть технический дефект: где-то задержка, где-то был поврежден рельс, где-то стрелки не так переключили, где-то светофор не сработал.

Вечером 2 июня, недалеко от города Баласор в штате Одиша на востоке Индии пассажирский поезд столкнулся с грузовым (по другой версии — с другим пассажирским) и частично сошел с рельсов. В результате по меньшей мере 288 человек погибли и 900 ранены.