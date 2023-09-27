Тело погибшего достали из-под завалов обстрелянного ВСУ дома в Донецке

Фото: t.me/mchs_dnr

В Кировском районе Донецка спасатели извлекли пожилую женщину и тело погибшего мужчины из-под обломков дома, обрушившегося в результате обстрела ВСУ, сообщили в Telegram-канале МЧС ДНР. Поисково-спасательные работы в пострадавшем доме завершены.

Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов женщину 1960 г.р. и передали бригаде скорой медицинской помощи. В 12:24 обнаружено и извлечено из-под завалов тело погибшего мужчины, — сообщили в ведомстве.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела погиб мужчина 1960 года рождения.

По данным представительства ДНР в СЦКК, в 08:20 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 мм. ВСУ вели огонь с позиций в населенном пункте Галицыновка.

Утром Кулемзин сообщил, что при обстреле Кировского района Донецка снаряд попал в крышу жилого дома на улице Михайловского. В доме обрушилось перекрытие, пострадавшие оказались под завалами.

Ранее глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил об участившихся случаях повреждения гражданской инфраструктуры при украинских обстрелах. В частности, в городе есть проблемы с вывозом мусора из-за попаданий кассетных боеприпасов ВСУ по коммунальной технике.