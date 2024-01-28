Женщина-таксист увела пенсионеров из-под носа у мошенников Водитель такси в Улан-Удэ спасла пенсионеров от действий мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Улан-Удэ водитель такси уберегла пенсионеров от мошенников, которые добивались перевода средств, сообщает издание «Номер один» со ссылкой на УМВД республики. У женщины вызвало подозрение, что пожилые супруги не знают точно, куда им ехать. Из телефонного разговора она поняла, что пара на крючке у мошенников и отвезла их к отделению полиции.

Елену насторожило, что пара не знает точно, куда им необходимо ехать. Сомнения вызвала и их излишняя торопливость. После телефонного разговора с заказчиком, уточняющих вопросов, Елена поняла, что на связи мошенники, и затем доставила супругов в органы внутренних дел, — рассказали в полиции.

Сейчас в МВД возбудили уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. «Тивиком NEWS» уточняет, что инцидент произошел 18 января, а наживой для мошенников могли стать 70 тысяч рублей.

Ранее в Москве 75-летняя местная жительница лишилась из-за мошенников всех сбережений и квартиры. Общий ущерб от действий аферистов превысил 15 млн рублей. По данным правоохранителей, потерпевшей позвонил мужчина, представившийся сотрудником полиции. Он сообщил, что на женщину оформлен кредит, а когда она ответила, что не брала денежный заем, злоумышленник заявил, что ситуация требует немедленного разбирательства, так как она рискует потерять деньги и имущество. Аферист пояснил, что с ней скоро свяжется сотрудник банка.