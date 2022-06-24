Таксист в Омске избил пассажирку с пятимесячным ребёнком

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

В полицию Омска обратилась местная жительница, которая заявила, что во время поездки на такси её избил водитель и выгнал с пятимесячным ребёнком из салона автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Инцидент произошёл 22 июня. По словам пострадавшей она в тот момент направлялась в гости к знакомой.

Во время поездки между заявительницей и водителем такси возник конфликт, в результате которого последний, припарковав автомобиль, нанёс женщине удар в область головы, после чего заставил её с ребёнком покинуть салон автомобиля и скрылся с места происшествия, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как сообщил РИА Новости источник в УМВД по Омской области, женщина сразу расплатилась с водителем, но тот вместо поездки по маршруту стал кружил по району Нефтяников в городе, а затем направился в сторону выезда из города. Пассажирка забеспокоилась и стала звонить родственникам и в полицию. В результате водитель разозлился, избил её, высадил из машины и уехал.

Личность таксиста в настоящее время устанавливается. Ход расследования контролирует городская прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Сочи две женщины вызвали такси тарифа «бизнес-класс», а когда вместо Mercedes приехал Hyundai, устроили скандал водителю, заявив, что будут вести себя так, как им заблагорассудится. Мужчина пытался оправдаться за смену иномарки, однако клиентки были непреклонны.