Тайник со взрывчаткой ВСУ обнаружили под Мелитополем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ обнаружили тайник со взрывчаткой и другими компонентами для изготовления самодельного взрывного устройства в селе Ровное под Мелитополем, сообщил РИА Новости представитель спецслужб. По его данным, также в тайнике хранились оптические приборы для стрелкового оружия, немецкий ручной противотанковый гранатомет Panzerfaust 3, емкость с ртутью и два ртутных взрывателя.

В селе Ровное Мелитопольского района на территории одного из частных домовладений сотрудниками спецслужб выявлен тайник с находящимися в нем ручными гранатами, сигнальными и имитационными средствами, взрывчаткой и электродетонаторами к ней, — сказал собеседник агентства.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что житель села Новая Таволжанка Белгородской области прятал на дачном участке ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В2 и множество снарядов. Мужчина не смог объяснить полиции, где он приобрел оружие и как хотел его использовать. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ).

До этого сообщалось, что в Бердянске Запорожской области сотрудники полиции обнаружили схрон с гранатами Ф-1 и АГС-17, которые предназначались для сброса с беспилотников.

До этого полицейские нашли замаскированный схрон с боеприпасами в селе Озерном Запорожской области. По информации представителей силовых структур, в тайнике были обнаружены 52 танковых осколочно-фугасных снаряда. Силовики также изъяли 17 кумулятивных танковых снарядов и 68 пороховых зарядов к танковым снарядам.