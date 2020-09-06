Тайфун «Хайшень» на большой скорости движется к Приморью

Тайфун «Хайшень» приближается к Приморскому краю гораздо быстрее, чем предполагали метеорологи. Об этом сообщил пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.
По его словам, ожидается, что ухудшение погоды начнётся днём 7 сентября. По словам синоптика, ветер не будет ураганным, но останется штормовым — до 32 метров в секунду,
По последним данным, прохождение тайфуна идёт быстрее, специалисты ускорили перемещение тайфуна «Хайшень» в сторону Приморья, — рассказал Чулков.
8 сентября высота волн по заливу Петра Великого и к югу района Поворотный-Золотой будет достигать четырёх метров. В портах южного побережья Приморья уровень моря поднимется до критических отметок.
Метеорологи ожидают, что «Хайшень» разовьётся до супертайфуна. 6 сентября он достигнет своего пика, скорость порывов ветра составит до 80 метров в секунду. Утром 7 сентября тайфун приблизится к побережью Корейского полуострова.
Ранее NEWS.ru писал о том, что более полумиллиона человек, проживающих в южной и юго-западной части Японии, получили 6 сентября от местных властей указание эвакуироваться. Причина поручения заключается в надвигающемся супертайфуне «Хайшень».
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