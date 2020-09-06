Тайфун «Хайшень» на большой скорости движется к Приморью

https://static.news.ru/photo/0efbb3d6-f02f-11ea-8118-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA via globallookpress.com/Global Look Press

Тайфун «Хайшень» приближается к Приморскому краю гораздо быстрее, чем предполагали метеорологи. Об этом сообщил пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

По его словам, ожидается, что ухудшение погоды начнётся днём 7 сентября. По словам синоптика, ветер не будет ураганным, но останется штормовым — до 32 метров в секунду, передаёт РИА Новости.

По последним данным, прохождение тайфуна идёт быстрее, специалисты ускорили перемещение тайфуна «Хайшень» в сторону Приморья, — рассказал Чулков.

8 сентября высота волн по заливу Петра Великого и к югу района Поворотный-Золотой будет достигать четырёх метров. В портах южного побережья Приморья уровень моря поднимется до критических отметок.

Метеорологи ожидают, что «Хайшень» разовьётся до супертайфуна. 6 сентября он достигнет своего пика, скорость порывов ветра составит до 80 метров в секунду. Утром 7 сентября тайфун приблизится к побережью Корейского полуострова.

Ранее NEWS.ru писал о том, что более полумиллиона человек, проживающих в южной и юго-западной части Японии, получили 6 сентября от местных властей указание эвакуироваться. Причина поручения заключается в надвигающемся супертайфуне «Хайшень».