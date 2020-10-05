Сын экс-губернатора Фургала задержан в Хабаровске

https://static.news.ru/photo/6c8ac0d4-06d5-11eb-bb05-fa163e074e61_660.jpg Антон Фургал Фото: anton_furgal/instagram.com

Антон Фургал, сын бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала, задержан 5 октября.

По данным телеканала РЕН ТВ, молодой человек призывал хабаровчан собираться на митинги в поддержку своего отца.

Сергей Фургал обвиняется в организации убийств дальневосточных предпринимателей в 2004–2005 годах. Чиновника задержали 9 июля в Хабаровске сотрудники СК и ФСБ, в тот же день его привезли в Москву и допросили. Вину он не признаёт в полном объёме.

Уточняется, что Антон Фургал задержан по статье 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Как писал NEWS.ru ранее, суд признал арест на имущество родственницы Фургала законным. Олеся Киреева — племянница бывшей жены Фургала Ларисы Стародубовой. По версии следствия, Фургал передал ей деньги с целью сокрытия.