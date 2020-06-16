Свыше 92 тысяч тонн загрязнённого грунта убрали с места аварии в Норильске

https://static.news.ru/photo/6d3ac848-b073-11ea-9af9-fa163e074e61_660.jpg Фото: 24.mchs.gov.ru

Специалисты вывезли с места разлива дизельного топлива в Норильске более 92 тысяч тонн загрязнённого грунта.

По словам представителя экстренных служб региона, за прошедшие сутки в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено 8,38 тысячи тонн поверхностного грунта.

Всего с начала работ — 92,47 тысячи тонн, — цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее представители МЧС РФ после совещания рабочей группы по ликвидации аварии сообщили, что активная фаза сбора нефтепродуктов, попавших в реку Амбарную после разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске, завершилась.

Как писал NEWS.ru, следственные органы возбудили уголовное дело в отношении сотрудника Ростехнадзора, проверявшего ТЭЦ-3 в Норильске. Дело о халатности возбуждено в отношении главного государственного инспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой.

Утечка дизельного топлива произошла 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня. В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Оно попало в ручей Безымянный, реки Далдыкан и Амбарная, последняя из которых впадает в озеро Пясино. Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.

После случившегося было возбуждено четыре уголовных дела, арестованы трое руководителей ТЭЦ и начальник цеха. Разлив был признан чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Ликвидацией последствий происшествия занимаются более 700 человек и примерно 300 единиц техники, а также авиация МЧС. На воде размещены боновые заграждения, которые способствуют локализации пятен топлива. Топливо собирают с поверхности рек, расположенных поблизости от озёр, притоков и с прибрежного грунта.