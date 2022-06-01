Свердловский губернатор защитил директора лицея, где исполнили «ЛГБТ-танец» Свердловский губернатор Куйвашев после «ЛГБТ-танца» в лицее вступился за его директора

Евгений Куйвашев / Фото Kremlin Pool/Global Look Press

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что директор екатеринбургского лицея, в котором старшеклассники на конкурсе исполнили «нетрадиционный» танец, не будет наказана или уволена. Это была шутка, которая не может перечеркнуть заслуги педагога, отметил он в соцсети «ВКонтакте».

Я не допущу, чтобы директор лицея — Любовь Михайловна Кулева — из-за этой шутки была уволена или по-другому наказана. Она 50 лет работает педагогом, получила множество наград и благодарностей. <...> И никакая шутка и глупый танец все заслуги педагога перечеркнуть не смогут, — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что родители старшеклассников не увидели в пародийном танце ничего ужасного, они поддержали директора. Шутки, даже неудачные в России не запрещены, считает Куйвашев.

За шутку можно пожурить — и школьников, и учителей. Но это максимум, — высказал своё мнение он.

Ранее стало известно, что министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов предложил уволить директора екатеринбургского лицея № 12 Любовь Кулеву из-за скандала с «ЛГБТ-танцем». По его словам, организаторы конкурса не уделили должного внимания тому, что ставят ученики и какие смыслы они пытаются вложить в выступление.