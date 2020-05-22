Свердловский губернатор объяснил размещение больных COVID-19 в коридорах

https://static.news.ru/photo/0d87e924-9c3e-11ea-b5a8-fa163e074e61_660.jpg Евгений Куйвашев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему пациентов с коронавирусом начали размещать в коридорах екатеринбургской больницы № 24.

По словам Куйвашева, это неудачное совпадение: в один день больница не справилась с распределением поступающих и готовых к выписке пациентов.

Обсуждал эту тему с министром здравоохранения. Таких вещей мы стараемся избегать. Случай связан с временными проблемами с внутренней маршрутизацией пациентов, вызванными тем, что одни пациенты поступили в больницу, другие ещё её не покинули, — цитирует Куйвашева РИА Новости.

Екатеринбургское издание E1.ru сообщило 20 мая, что «в холодных коридорах» оказались пациенты как с лёгкой, так и тяжёлой формой заболевания, а вместе с койками в больничные проходах появились капельницы. Региональный портал опубликовал фотографии из ГКБ № 24.

Куйвашев в ответ заявил, что в больницах Свердловской области осталось около 2,7 тысячи свободных мест в палатах для коронавирусных больных, в том числе 980 коек с аппаратами ИВЛ.

Как писал NEWS.ru, в Свердловской области выявили более 3,4 тысячи пациентов с COVID-19, жертвами эпидемии стали 12 жителей региона.