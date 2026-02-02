Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 13:57

Сурок Филимон проспал свой праздник и расстроил жителей Ленобласти

Сурок Филимон из Ленобласти проспал свой праздник и предсказал холода

Фото: Reinhard Hölzl/imageBROKER.com/Global Look Press
Сурок Филимон из приюта в Волосовском районе Ленобласти не проснулся к традиционному Дню сурка 2 февраля, сообщает Telegram-канал приюта. Впервые за 10 лет наблюдений зверек не вышел для метеорологического предсказания, тем самым символически предрекая затяжную зиму.

Филимон спит, а это значит, что в ближайшие шесть недель, до 15 марта, весны не будет, — говорится в сообщении.

По народной традиции, если сурок видит свою тень 2 февраля, то зима продлится еще полтора месяца. В приюте с иронией отметили, что новый «метод» предсказания Филимона — проспать праздник — кажется логичным, учитывая характер нынешней зимы.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о пике морозов в столичном регионе. По его прогнозу, 1 февраля стал самым холодным днем зимы в Москве и области, с температурой до минус 20 градусов. Из-за сильного северного ветра ощущаемая температура была еще ниже — до минус 25 градусов.

В то же время Тишковец заявил о досрочном приходе метеорологической весны в Центральную Россию. По его расчетам, теплый сезон должен начаться уже в середине марта, чему способствует относительно мягкая заключительная декада февраля со средней температурой около минус 2 градусов.

