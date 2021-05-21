Суд закрыл Центральный детский мир из-за фанатов «Майора Грома»

https://static.news.ru/photo/d2f31976-ba3e-11eb-8ad0-96000091f725_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Мещанский суд Москвы решил временно закрыть Центральный детский магазин на Лубянке из-за нарушения ограничений, введённых из-за коронавируса, сообщает ТАСС. Причиной рассмотрения дела стало появление толпы фанатов «Майора Грома» на автограф-сессии актёров фильма.

Компанию «Лубянка девелопмент», которая владеет магазином, признали виновной по статье о нарушении в области санитарного благополучия населения в период эпидемии (ч. 2 ст. 6.3 КоАП). Учреждение не будет работать в течение семи суток.

16 мая толпа фанатов фильма «Майор Гром» пришла на автограф-сессию с актёрами ленты в Центральный детский магазин. Людей оказалось так много, что Роспотребнадзор организовал проверку ЦДМ. Посетители были без масок и перчаток, в здании не было оборудования по обеззараживанию воздуха, а технический персонал не предоставил отрицательные результаты ПЦР-теста на COVID-19.

Уже 18 мая Роспотребнадзор приостановил деятельность магазина из-за нарушения коронавирусных ограничений. Ведомством было установлено, что в магазине недостаточно тщательно следили за соблюдением перчаточно-масочного режима, некоторые посетители ходили вообще без средств защиты. Кроме того, у технического персонала не было отрицательных результатов тестов на коронавирус.