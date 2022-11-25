Суд во второй раз оправдал тревел-блогера по делу об убийстве Суд Новосибирска повторно оправдал тревел-блогера Гомзякова по делу об убийстве

Фото: avgomzyakov/vk.com

Анатолий Гомзяков

Ленинский районный суд Новосибирска после повторного рассмотрения уголовного дела местного тревел-блогера Анатолия Гомзякова, обвиняемого в убийстве человека, вновь вынес оправдательный вердикт. Об этом сообщается на сайте суда. В первый раз мужчину оправдали в мае текущего года.

Приговором Ленинского районного суда Новосибирска от 25 ноября 2022 года на основании вердикта коллегии присяжных заседателей Гомзяков А. В. оправдан по предъявленному ему обвинению за непричастностью его к совершению данного преступления, — говорится в сообщении суда.

В мае 2022 года Ленинский районный суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей уже оправдал Гомзякова «в связи с непричастностью к совершению преступления». В дальнейшем приговор был обжалован. В сентябре Новосибирский областной суд отменил его и вновь отправил дело на рассмотрение в суд первой инстанции.

После повторного оправдательного приговора, суд также признал за блогером право на реабилитацию в связи с уголовным преследованием.

Анатолий Гомзяков является известным тревел-блогером в Новосибирске. Он обвинялся в умышленном убийстве мужчины в квартире в Ленинском районе города. По информации СМИ, блогер выпивал с одним из подписчиков в его квартире на 24 этаже. Наутро тело мужчины было обнаружено во дворе.

По версии обвинения, Гомзяков нанес потерпевшему «не менее одного удара в голову с применением предмета, используемого в качестве оружия», после чего перенес тело на балкон и сбросил вниз. В свою очередь обвиняемый утверждал, что просто заснул во время застолья, а когда проснулся, то не обнаружил хозяина и отправился домой.

Блогеру грозило лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что Первый Восточный окружной военный суд приговорил жителя Новосибирска к 14 годам лишения свободы за перечисление участникам террористической организации более 2,4 млн рублей. По данным следствия, осужденный собирал деньги на «джихад».

Кроме того, в Приамурье сотрудники правоохранительных органов изъяли у 27-летнего жителя Белогорска более 66 килограммов марихуаны. Подозреваемый обнаружил место произрастания дикорастущей конопли еще летом и в течение сезона собирал ее для дальнейшего изготовления наркотических средств.