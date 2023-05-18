Суд вернул прокурору дело об убийстве в доме скопинского маньяка В Рязани суд вернул прокурору дело об убийстве в доме скопинского маньяка Мохова

Фото: Прокуратура России

Виктор Мохов

Районный суд Рязанской области вернул прокурору дело об убийстве в доме Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк, сообщает ТАСС. Дело возвращено для устранения недостатков.

Уголовное дело возвращено прокурору для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению, — сказали в суде.

Также стало известно, что имеются основания для переквалификации действий Мохова на более тяжкие. Ему продлили арест до 7 августа 2023 года.

Мохов в 2005 году получил 16 лет и 10 месяцев исправительной колонии за изнасилования несовершеннолетних. Как установил суд, в 2000 году в Рязани он похитил двух девушек 14 и 17 лет, изнасиловал и поместил в подвал хозяйственной постройки в своем доме, где держал их в течение четырех лет. Освобожден из мест заключения в марте 2021 года.

Новое дело в отношении Мохова было возбуждено в августе 2022 года. По версии следствия, он помогал скрыть следы убийства, которое было совершено в его доме 2 августа. Подозреваемый в убийстве задержан и дал признательные показания. Мохов также сознался в том, что помог ему перенести тело потерпевшего во двор старого дома, где его обнаружили полицейские.