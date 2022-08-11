На скопинского маньяка завели дело о сокрытии убийства

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Управление СКР по Рязанской области возбудило в отношении скопинского маньяка Виктора Мохова уголовное дело по статье о сокрытии особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 316 УК РФ). По версии следствия, он помогал скрывать следы совершенного в его доме убийства, сообщается на сайте ведомства.

Преступление было совершено 2 августа. Мохов в компании нескольких мужчин распивал спиртное, в какой-то момент между ним и одним из гостей произошла ссора якобы из-за кражи гуся. Другой гость ударил «вора» локтем в шею, от чего тот скончался. Нападавший вместе с Моховым перенесли тело во двор заброшенного дома, где оно было найдено несколько дней спустя полицией.

Подозреваемого в убийстве задержали, он дал признательные показания. Мохов также признался в сокрытии следов преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Мохову назначено 10 суток ареста за несоблюдение административных требований суда: ему запрещено в течение шести лет посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Скопинского района без разрешения и покидать дом в ночное время.

Мохова стали называть скопинским маньяком после похищения в 2000 году двух девушек 14 и 17, которых он удерживал в подвале в течение нескольких лет и насиловал. За это преступление он был приговорен к 17 годам колонии строгого режима. На свободу Мохов вышел в 2021 году.