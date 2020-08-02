Суд в Омске арестовал подозреваемого в нападениях на женщин

https://static.news.ru/photo/e3d05e3c-d49a-11ea-9707-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Омске заключён под стражу 37-летний местный житель, который подозревается в совершении вооружённых нападений на женщин. Постановление об избрании меры пресечения вынес Кировский районный суд по ходатайству следствия.

По данным управления СКР по региону, мужчина может быть причастен к убийству 54-летней женщины, совершённому 21 июля, и нападению на 66-летнюю жительницу города 28 июля. Последней был причинён тяжкий вред здоровью, она находится в больнице.

По факту этих преступлений возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 105 и ч. 3 ст. 30 ч. УК РФ (убийство и покушение на убийство). Подозреваемый в их совершении ранее уже был судим. В настоящее время он нигде не работает, предполагается, что нападения были им совершены из корыстных мотивов, сообщается на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что восемь жительниц Краснодара обвинили полицию в бездействии после серии нападений на них, совершённых, как они полагают, одним и тем же мужчиной с целью изнасилования. По словам женщин, эта история тянется с 2013 года, однако до сих пор злоумышленнику удаётся избегать наказания.