Суд избрал меру пресечения главе Министерства ГО и ЧС Кубани

И. о. министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова арестовали на два месяца по уголовному делу о превышении должностных полномочий, передает объединенная пресс-служба судов региона. Таким образом соответствующее ходатайство следствия было удовлетворено.

Рассмотрев представленные материалы, суд удовлетворил ходатайство, избрав в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры – 2 месяца, до 15.04.2026 включительно, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова. Его подозревают в превышении должностных полномочий в рамках государственных контрактов.

