Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 18:24

Суд избрал меру пресечения главе Министерства ГО и ЧС Кубани

Главу Министерства ГО и ЧС Кубани арестовали по делу о превышении полномочий

Фото: t.me/opskuban
Подписывайтесь на нас в MAX

И. о. министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова арестовали на два месяца по уголовному делу о превышении должностных полномочий, передает объединенная пресс-служба судов региона. Таким образом соответствующее ходатайство следствия было удовлетворено.

Рассмотрев представленные материалы, суд удовлетворил ходатайство, избрав в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры – 2 месяца, до 15.04.2026 включительно, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова. Его подозревают в превышении должностных полномочий в рамках государственных контрактов.

До этого исполняющий обязанности министра агропромышленного комплекса и продовольственной политики Запорожской области Андрей Сигута стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Предполагается, что чиновник получил от директора коммерческой фирмы 4,8 млн рублей.

Краснодарский край
министры
аресты
превышение полномочий
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В задержании экс-министра энергетики Украины обнаружили американский след
Пушилин обнародовал результаты работы «Купола Донбасса»
Военэксперт раскрыл новые планы по усилению ВСУ
«Боюсь, дальше будет лучше»: Слава разделась перед зеркалом
«У нас катастрофа»: Зеленскому указали на неудобную правду об украинцах
Суд избрал меру пресечения напавшему с ножом на прихожанок россиянину
Афганских военных заставили донашивать ботинки НАТО со складов США
В Гидрометцентре рассказали, что принесет москвичам новая неделя
Российская армия выбивает украинские войска из Гришино
Россиянка «подарила» сожителю на День влюбленных ножевое
Европа решила сказать «нет» американским оборонным технологиям
Мягкие границы: почему шторы и покрывала — психологический щит вашего дома
Назван способ компенсировать дефицит общения при домашнем обучении ребенка
Бойцу ММА грозит срок за «спарринг» с памятником ветеранам МЧС в Москве
ВСУ начали использовать «умные» взрыватели
Суд избрал меру пресечения главе Министерства ГО и ЧС Кубани
В Дагестане загорелась цистерна со сжиженным газом
В Хорватии ответили на просьбу Венгрии и Словакии по российской нефти
Назван способ, как быстро снизить уровень холестерина без лекарств
«Золотой гаишник» Башкирии может отправиться за решетку на два десятилетия
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.