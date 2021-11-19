Студентов Хабаровского края обязали вакцинироваться от коронавируса

В Хабаровском крае ввели обязательную вакцинацию студентов от COVID-19. Cоответствующее постановление принял региональный Роспотребнадзор. Речь идёт об учащихся средних профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования старше 18 лет, пишет «ФедералПресс».

Люди молодого возраста являются наиболее мобильной и социально активной группой населения. Инфицированные лица из данной категории граждан часто болеют бессимптомно или в лёгкой форме и не обращаются за медицинской помощью, являясь источником заражения людей старшего поколения, — сообщили в региональном отделении Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что с 1 декабря в Хабаровском крае будут введены QR-коды для входа в аэропорты и на вокзалы. Теперь при планировании поездок не только за рубеж, но и в другие регионы России нужно будет предъявлять цифровой пропуск или официально заверенный медотвод.

Помимо этого, QR-код потребуется и для перелётов внутри Хабаровского края. Решение об этом было принято на заседании оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции в правительстве региона 17 ноября.