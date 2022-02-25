Студента задержали за флаг Украины в окне общежития в Новосибирске

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Полиция задержала студента третьего курса Новосибирского государственного университета (НГУ) после того, как он вывесил в окне общежития № 7 флаг Украины, сообщает Сиб.фм. Учащийся факультета информационных технологий вывесил флаг в окне своей комнаты.

Перед задержанием заведующий общежитием предупредил студента, что его действия нарушают внутренние правила.

По факту произошедшего в вузе началась проверка, в ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что пока уточняют информацию.

Ранее в России прошли антивоенные одиночные пикеты. «ОВД-Инфо» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) сообщило о задержании 49 участников в 11 городах России. Отмечается, что задержания прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле, Екатеринбурге, Владивостоке и ряде других городов.

До этого Киев в связи с российской военной операцией на Украине разорвал дипломатические отношения с Москвой. Президент Украины Владимир Зеленский призвал россиян выйти на митинги против войны.