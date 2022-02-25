18+

Рубрики

Медиа

Архив

Регионы

Студента задержали за флаг Украины в окне общежития в Новосибирске

12:22, 25 февраля 2022
Студента задержали за флаг Украины в окне общежития в Новосибирске Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Полиция задержала студента третьего курса Новосибирского государственного университета (НГУ) после того, как он вывесил в окне общежития № 7 флаг Украины, сообщает Сиб.фм. Учащийся факультета информационных технологий вывесил флаг в окне своей комнаты.

Перед задержанием заведующий общежитием предупредил студента, что его действия нарушают внутренние правила.

По факту произошедшего в вузе началась проверка, в ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что пока уточняют информацию.

Ранее в России прошли антивоенные одиночные пикеты. «ОВД-Инфо» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) сообщило о задержании 49 участников в 11 городах России. Отмечается, что задержания прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле, Екатеринбурге, Владивостоке и ряде других городов.

До этого Киев в связи с российской военной операцией на Украине разорвал дипломатические отношения с Москвой. Президент Украины Владимир Зеленский призвал россиян выйти на митинги против войны.

Военная операция началась после обращения президента России Владимира Путина к россиянам в ночь на 24 февраля. Путин заявил, что принял решение о её начале с целью демилитаризации Украины.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео