26 августа 2025 в 12:26

Стоматолог открыл стрельбу по военным в российском регионе

В Краснодарском крае стоматолог Кряжов открыл огонь из ружья по двум военным

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоматолог Александр Кряжов открыл огонь из двуствольного ружья по двум российским военным в Краснодарском крае, информирует «Ридус». Инцидент произошел в станице Старощербиновская, когда товарищи общались во дворе дома, слушая музыку. Один из пострадавших сообщил, что стоматолог, который сначала позвонил ему, является сыном депутата Совета муниципального образования Щербиновский район Михаила Кряжова.

Я поднял трубку, поскольку Рома ненадолго отошел. Кряжов начал оскорблять меня матом. Он не сказал, что мы ему чем-то помешали, он просто кричал. Я его спросил, почему он разговаривает в таком тоне. Александр сказал: «Выходи на улицу, сейчас я подойду», — поделился военный.

Боец СВО вышел на улицу и услышал крик стоматолога, пока в один момент не раздался выстрел. Стрелок попал ему в икру, но военный мог идти и попытался убедить соседа убрать оружие. Второй выстрел попал в бедро, а товарищ подбежал к стоматологу, чтобы забрать ружье. Однако стрелок успел перезарядиться и выстрелить в другого военного, также попав в бедро, после чего тот упал.

Полиция подъехала уже в медучреждение, куда забрали пострадавших. Участник СВО написал на Кряжова заявление.

Ранее таксист из Подмосковья отказался везти ветерана спецоперации с инвалидностью. Военный лишился руки и ноги, передвигается на коляске, которая помещается в багажник машины.

