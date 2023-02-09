Стало известно, сколько заплатят пострадавшим от взрыва газа в Новосибирске Мэр Новосибирска Локоть пообещал выплатить по 100 тысяч рублей пострадавшим от взрыва дома

Фото: Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости

Пострадавшие при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске получат компенсации от администрации города в размере 100 тысяч рублей, рассказал журналистам мэр Анатолий Локоть. По его словам, власти Новосибирска утвердят порядок выплат 9 февраля, передает ТАСС.

Мы рассматриваем сегодня вопрос. Я думаю, что непосредственно пострадавшим — 100 тысяч рублей, — сказал Локоть.

При этом прокурор города Роман Сивак ранее утверждал, что администрация Новосибирска уже утвердила выплаты пострадавшим при взрыве дома в размере 32 тысяч рублей.

Взрыв произошел утром 9 февраля на улице Линейной в Новосибирске. В Следственном комитете заявили, что после взрыва газа в жилом пятиэтажном доме областного центра обрушились два подъезда. Источник ТАСС в медицинских службах сообщил о смерти двоих человек. СК возбудил дело о небезопасных услугах после обрушения части пятиэтажного дома.

Ранее стало известно, что число погибших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Ефремове в Тульской области выросло до восьми человек. ЧП в Ефремове произошло 7 февраля. В МЧС сообщили, что спасательные работы продолжались всю ночь, к утру 8 февраля было разобрано 40 из 80 кубометров завалов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.