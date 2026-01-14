Атака США на Венесуэлу
Стало известно, сколько жителей ЛНР остались без света после атаки ВСУ

В ЛНР более 85 тыс. абонентов остались без света после атаки ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ночная атака ВСУ на ЛНР привела к тому, что более 85 тыс. абонентов обесточены, сообщило региональное Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности. В ведомстве указали, что проведение аварийно-восстановительных работ осложнено, в том числе из-за возможных налетов БПЛА.

Вследствие ночной атаки вражеских БПЛА по энергообъектам обесточено восемь населенных пунктов: более 85 тыс. абонентов, шесть учреждений здравоохранения, пять школ и три насосные станции, — сообщили в ведомстве.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры, никто из мирных жителей не пострадал. Все оперативные службы выехали на место происшествия.

Гладков также писал, что без воды в Белгородской области остались почти 200 тыс. человек. Кроме того, почти полмиллиона человек остались без электричества, у такого же количества людей нет отопления — это 1920 многоквартирных домов, подчеркнул губернатор. Он добавил, что службы продолжают работу по ликвидации последствий ночного обстрела украинской армии.

