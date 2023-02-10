Стало известно, сколько получат семьи погибших при взрыве в Новосибирске Семьи погибших при взрыве газа в доме Новосибирска получат по 1 млн рублей

Фото: Russian Emergencies Ministry/via Global Look Press

Разбор завалов в Новосибирске

Семьям погибших при взрыве газа в пятиэтажке на улице Линейной в Новосибирске выплатят по одному миллиону рублей, сообщил губернатор области Андрей Травников. Получившие ранения жильцы получат по 200–400 тысяч рублей. По его словам, с понедельника начнут поступать выплаты пострадавшим для компенсации утраченного имущества.

Для тех, кто пострадал, имеет ранения, в зависимости от тяжести будут произведены выплаты от 200 до 400 тысяч рублей на каждого человека. Семьям, где есть погибшие, будет оказана помощь, связанная с погребением, и выплачен на каждую семью 1 млн рублей, — сказал Травников.

Взрыв газа в пятиэтажном доме в Новосибирске произошел рано утром 9 февраля. В результате обрушились два подъезда. После взрыва в доме начался пожар, его площадь составила около 300 квадратных метров. Из дома эвакуировали 50 человек. В МЧС сообщили, что спасатели после взрыва газа и последующего частичного обрушения смогли вытащить живыми 14 человек из-под завалов дома. 13 человек погибли.

В Следственном комитете ранее сообщили, что двух человек арестовали после взрыва газа в жилом доме. Задержанными оказались 25-летний и 45-летний сотрудники компании «Межрегионгаз Сервис» из Омской области. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.