Стало известно, повлияет ли отставка Усса на выборы в Красноярском крае Красноярский избирком: выборы главы региона пройдут в сентябре, несмотря на отставку Усса

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Александр Усс

Отставка губернатора Красноярского края Александра Усса не повлияет на ход проведения выборов главы региона, сообщил в беседе с ТАСС председатель краевого избиркома Алексей Подушкин. По его словам, сами выборы будут назначены уже в июне, а голосование пройдет по плану в сентябре.

В Красноярском крае в 2023 году выборы губернатора должны были пройти в плановом режиме <…>. Здесь ситуация никаким образом не изменилась, деньги в бюджете края на эти выборы запланированы, в начале июня в соответствии с законодательством эти выборы будут назначены. Политические партии выдвинут своих кандидатов, — сказал глава красноярского избиркома.

20 апреля Усс сообщил о своем уходе с поста губернатора Красноярского края. По его словам, президент России Владимир Путин предложил ему продолжить работать на федеральном уровне. Он поблагодарил президента за доверие и поддержку. Чиновник не уточнил, какую именно должность ему предложил Путин, однако он отметил, что продолжит заниматься вопросами социально-экономического развития Красноярского края.

Позднее Путин предложил возглавить Красноярский край замглавы Минфина Михаилу Котюкову. Чиновник же пообещал применить для решения самых актуальных вопросов родного края весь свой потенциал.