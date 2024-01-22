Запасы нереализованных автомобилей в России у некоторых марок достигли двухмесячного уровня продаж, пишет портал 74.ru. Отмечается, что россияне ждут скидок, а дилеры все охотнее демпингуют, однако эксперты считают, что предпосылок для удешевления нет

В текущих условиях можно в среднем прогнозировать объем рынка по итогам 2024 года в районе 1,2 – 1,3 млн проданных автомобилей. Рост цен в наступившем году продолжится, но без резких и существенных изменений, — заявил директор по маркетингу АГ «АВИЛОН» Андрей Каменский.