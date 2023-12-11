Стало известно об отступлении ВСУ под Часовым Яром Боец с позывным Кальмар: ВСУ отступают под Часовым Яром в ДНР

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины отступают под Часовым Яром в ДНР, рассказал RT заместитель по боевой части штурмового отряда «Борз» с позывным Кальмар. По его словам, украинские военные бросают там свои укрепления и даже убитых товарищей.

Кальмар предположил, что ВСУ не могут завозить подкрепление и боекомплект в этот район, поскольку больше не контролируют дороги.

Если он [противник] оставит Часов Яр, то это обнажит путь на Богдановку, — объяснил боец.

Как рассказал командир отряда «Зубр» с позывным Жнец, несмотря на напряженные боестолкновения, чувствуется, что украинские солдаты измотаны. Он отметил, что ВСУ не очень стойко держат позиции без артиллерийского прикрытия. В итоге они «бегут и бросают тела погибших», добавил он.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на собственный источник сообщил о продвижении российских войск к Часову Яру на Артемовском направлении. По данным канала, несколько позиций ВСУ уже взяты, противник начал отступление. В случае взятия Часова Яра российские войска смогут подобраться к украинским позициям в Краматорске, отмечал канал. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В свою очередь Telegram-канал «Рыбарь» пишет, что на южном фланге Артемовска ВС РФ овладели тактически важной высотой на севере от Клещеевки.