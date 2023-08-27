Стало известно о взятии ВС РФ двух опорных пунктов ВСУ Минобороны РФ: ВС РФ взяли два опорных пункта ВСУ на Купянском направлении

Фото: МО Украины

ВС РФ взяли два опорных пункта ВСУ на Купянском направлении, сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин. По его словам, в ходе операции были ликвидированы 30 украинских военных.

На Купянском направлении штурмовые подразделения группировки войск «Запад» в ходе наступательных действий овладели двумя опорными пунктами, уничтожив около 30 военнослужащих противника, — сказал Якимкин.

Он отметил, что российские военные отразили четыре контратаки при поддержке бронетехники. ВСУ потеряли три взвода, два танка, один минометный расчет и две боевые бронированные машины «Козак».

Ранее руководитель пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян сообщил, что бойцы ВС РФ уничтожили три лодки с украинскими диверсантами в районе населенных пунктов Бургунка и Садовая. Он также отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы в районе Токаревки российская артиллерия подавила и уничтожила орудия противника Д-30 и 2А65 вместе с их огневыми расчетами.

В свою очередь операторы БПЛА у Зеленовки уничтожили американскую гаубицу М777. ВС РФ нанесли удары по трем пунктам дислокации бойцов ВСУ в населенных пунктах Очаков, Тягинка и Никольская. Также был уничтожен склад боеприпасов противника у населенного пункта Дмитровка.