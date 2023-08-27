Российские военные уничтожили три лодки с украинскими диверсантами Бойцы группировки «Днепр» за сутки уничтожили три лодки с диверсантами ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бойцы группировки «Днепр» за минувшие сутки уничтожили три лодки с украинскими диверсантами, рассказал РИА Новости руководитель пресс-центра группировки Роман Кодрян. Это произошло в районе населенных пунктов Бургунка и Садовая, добавил он.

За прошедшие сутки военнослужащими группировки «Днепр» в районе населенных пунктов Бургунка и Садовая выявлены и уничтожены три маломерных быстроходных судна и до шести человек личного состава ВСУ, — сказал военный.

Он также отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы в районе Токаревки российская артиллерия подавила и уничтожила орудия Д-30 и 2А65 вместе с их огневыми расчетами. В свою очередь операторы БПЛА у Зеленовки уничтожили американскую гаубицу М777.

Кроме того, по словам Кодряна, ВС РФ нанесли огневое поражение по трем пунктам дислокации бойцов ВСУ в населенных пунктах Очаков, Тягинка и Никольская. Также был уничтожен склад боеприпасов у населенного пункта Дмитровка.

Ранее Кодрян заявил, что российские военнослужащие уничтожили пять быстроходных лодок и катеров Вооруженных сил Украины при попытке переброски с правого берега Днепра на острова. По его словам, ВС РФ также уничтожили до 20 солдат ВСУ.

В свою очередь в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли удары по пунктам управления ВСУ в районе Серебрянки и Дроновки в ДНР. Удары наносились оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками, а также артиллерией.