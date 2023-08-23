Российская армия уничтожила пункты управления ВСУ на территории ДНР

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России нанесли удар по пунктам управления украинской армии в районе населенных пунктов Серебрянка и Дроновка, расположенным в ДНР, рассказали в Минобороны РФ. По данным ведомства, уничтоженные пункты принадлежали 67-механизированной и 81-аэромобильной бригадам ВСУ.

В районах населенных пунктов Серебрянка и Дроновка Донецкой Народной Республики поражены два пункта управления 67-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ, — говорится в сообщении.

Отмечается, что удары по пунктам наносились оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками, а также артиллерией. В ходе боевых действий также были уничтожены скопления противника в районе города Запорожье. Известно, что противник потерял радиолокационную станцию П-18.

Российские средства противовоздушной обороны также успешно уничтожили беспилотники ВСУ в районах Шипиловки, Приволья, Макеевки и Берестового. Кроме того, системы ПВО перехватили ракету HIMARS.

Как сообщалось ранее, Вооруженные силы РФ уничтожили самоходную гаубицу M109 Paladin американского производства. Она использовалась украинскими солдатами на Южнодонецком направлении. Потери украинских военных на этом направлении за сутки составили порядка 145 человек убитыми и ранеными.