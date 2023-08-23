ВС России уничтожили пять лодок и катеров ВСУ на Днепре ВС России уничтожили пять лодок и катеров ВСУ при попытке переброски через Днепр

Фото: МО РФ

Российские военнослужащие уничтожили пять быстроходных лодок и катеров Вооруженных сил Украины при попытке переброски с правого берега Днепра на острова, заявил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян. По его словам, ВС РФ также уничтожили до 20 солдат ВСУ.

За прошедшие сутки военнослужащими артиллерийских подразделений группировки «Днепр» выявлены и уничтожены пять быстроходных лодок и катеров противника, а также до 20 военнослужащих ВСУ, готовившихся к переброске с правого берега Днепра на острова, — заявил офицер.

ВС России успешно поразили скрытую в прибрежной зоне гаубицу М777 американского производства с помощью управляемой ракеты, а также приземлили разведывательный беспилотник украинских войск, добавил Кодрян.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли удары по пунктам управления ВСУ в районе Серебрянки и Дроновки в ДНР. Удары наносились оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками, а также артиллерией. Кроме того, в ходе боев ВС РФ уничтожили скопления украинских войск в районе Запорожья. Силы ПВО России также уничтожили беспилотные летательные аппараты ВСУ у Шипиловки, Приволья, Макеевки и Берестового.